У Дніпрі сталася серйозна ДТП з легковиками: постраждала водійка

На вулиці Калиновій у Дніпрі Renault Clio влетів у Daewoo Lanos. У результаті аварії постраждала жінка. Її відвезли до 6 міської лікарні.

На місце аварії викликали поліцейських та слідчого з ДТП. Легковики зіштовхнулися 9 листопада вдень.

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Деталі ДТП

За даними "Дніпра Оперативного", водій Renault виїжджав із двору на Калинову та почав повертати, щоб їхати у бік Образцова.

Через автобус, що проїжджав, водій Renault не помітив Daewoo і не пропустив його, внаслідок чого сталося зіткнення.



У Дніпрі зіштовхнулися два легковики / Фото "Дніпра Оперативного"

В аварії постраждала жінка-водій Daewoo Lanos. Її з травмою голови відвезли до лікарні. На місці ДТП працювала поліція та швидка. Усі деталі та обставини події встановлюватимуть правоохоронці.



У ДТП постраждала жінка / Фото з телеграму "Х**вый Днепр"