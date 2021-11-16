Загинули кілька стареньких: сталась пожежа в дніпровському будинку престарілих, – ЗМІ

У Дніпрі сталося загоряння та задимлення в одному з будинку престарілих. Внаслідок цього трагічного інциденту загинули одразу кілька осіб, які там проживали.

Про це 16 листопада повідомили ЗМІ, які посилались на анонімні джерела. Журналісти 24 каналу намагаються отримати спростування чи підтвердження цієї інформації в поліції Дніпра.

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Поламався кондиціонер

Причиною інциденту нібито була несправність кондиціонеру. За попередньою версією, там замкнула проводка.

Це сталося в одній із кімнат пансіонату. Як наслідок, загинули щонайменше 5 осіб. Наразі про них нічого не відомо.

Раніше таке було в Харкові

21 січня повідомили про жахливу пожежу в харківському будинку престарілих. Там загинули 16 стареньких, а ще 10 постраждали. Згодом на це відреагували президент і прем'єр-міністр.

Правоохоронці почали розслідування та взяли під варту кількох людей. Наразі судові процеси щодо трагедії ще тривають. Під вартою перебувають одразу кілька фігурантів, серед яких керівники та власник пансіонату.