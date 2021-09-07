Після цього очевидець повідомив про яму комунальникам. Це сталося на вулиці Чернишевського.

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Як виглядає провалля

Автор допису про це повідомив, що провалля одразу обгородили. Також там поставили попереджувальні конуси. Яма завширшки приблизно метр і повністю заповнена водою.

На її краях шматки асфальту, які раніше були тротуаром. У комунальних підприємствах наразі ніяк не коментували цей інцидент.



Яма, яка утворилася в тротуарі / Фото телеграму "Ху***ый Днепр"

Раніше таке вже було

У Дніпрі 14 липня на перехресті вулиць Яворницького та Барикадної інша дівчина провалилася під асфальт. Вона опинилася у воді по шию та загубила там смартфон.

Це сталося, коли потерпіла намагалася перестрибнути велику калюжу. Комунальники пояснили інцидент розмиванням землі під бруківкою.

Згодом у мережі оприлюднили кілька відео цього інциденту. На них видно, що дівчину почали одразу витягувати.