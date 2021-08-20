Це сталося на вулиці Старокозацька. Про подію повідомили в другій половині дня.

Теж у місті Дівчина провалилася під тротуар у Дніпрі: у мережі показали моторошні відео

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Частина авто піднялася

Згодом у мережі оприлюднили фото та відео з цього місця. Там помітно, що у велику яму потрапило праве переднє колесо Chevrolet.

Задня частина авто практично піднялася над землею. Правоохоронці після приїзду з’ясовували обставини й також фотографували місце події.

У Дніпрі таксі провалилося під асфальт
Таксі провалилося під асфальт у Дніпрі / Фото телеграму "Днепр Оперативный"

Кілька схожих подій

  • У Солом'янському районі Києва 26 травня під землю провалився позашляховик Toyota. Під землю пішло його ліве переднє колесо. Тому автомобіль не міг продовжити рух.
  • У Києві на вулиці Іллінській 18 травня припаркований Mercedes після дощу провалився під землю. Щоб його дістати знадобився евакуатор.
  • На перехресті Олександрівського проспекту та вулиці Буніна в Одесі 19 травня провалився асфальт і утворилася величезна яма. Її ніяк не обгороджували, тому згодом туди провалилася колесом маршрутка з пасажирами.