У Дніпрі таксі провалилося під асфальт: відео з місця

У Центральному районі Дніпра автомобіль таксі Uklon провалився в яму на узбіччі. На місце викликали правоохоронців, які зафіксували цей інцидент.

Це сталося на вулиці Старокозацька. Про подію повідомили в другій половині дня.

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Частина авто піднялася

Згодом у мережі оприлюднили фото та відео з цього місця. Там помітно, що у велику яму потрапило праве переднє колесо Chevrolet.

Задня частина авто практично піднялася над землею. Правоохоронці після приїзду з’ясовували обставини й також фотографували місце події.



Таксі провалилося під асфальт у Дніпрі / Фото телеграму "Днепр Оперативный"

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