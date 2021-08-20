У Дніпрі таксі провалилося під асфальт: відео з місця
20 серпня 2021 , 21:19Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Днепр оперативный"
У Центральному районі Дніпра автомобіль таксі Uklon провалився в яму на узбіччі. На місце викликали правоохоронців, які зафіксували цей інцидент.
Це сталося на вулиці Старокозацька. Про подію повідомили в другій половині дня.
Теж у місті Дівчина провалилася під тротуар у Дніпрі: у мережі показали моторошні відео
Таксі, яке провалилося в Дніпрі: відео телеграму "Днепр оперативный"
Частина авто піднялася
Згодом у мережі оприлюднили фото та відео з цього місця. Там помітно, що у велику яму потрапило праве переднє колесо Chevrolet.
Задня частина авто практично піднялася над землею. Правоохоронці після приїзду з’ясовували обставини й також фотографували місце події.
Таксі провалилося під асфальт у Дніпрі / Фото телеграму "Днепр Оперативный"
Кілька схожих подій
- У Солом'янському районі Києва 26 травня під землю провалився позашляховик Toyota. Під землю пішло його ліве переднє колесо. Тому автомобіль не міг продовжити рух.
- У Києві на вулиці Іллінській 18 травня припаркований Mercedes після дощу провалився під землю. Щоб його дістати знадобився евакуатор.
- На перехресті Олександрівського проспекту та вулиці Буніна в Одесі 19 травня провалився асфальт і утворилася величезна яма. Її ніяк не обгороджували, тому згодом туди провалилася колесом маршрутка з пасажирами.