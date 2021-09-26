У Дніпрі Tiburon на швидкості влетів у Honda: є постраждалі

26 вересня 2021 , 14:31
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Джерело:

"Днепр оперативный"

У Дніпрі сталася ДТП за участі легкових автомобілів Honda та Tiburon. Унаслідок потужного зіткнення постраждали двоє людей.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася у неділю, 26 вересня. Момент аварії потрапив на відео – зафіксувала камера Ситуаційного центру Дніпра.

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Детальніше про ДТП

  • Honda рухалася від кільця Перемоги та повертала до яхт-клубу "Січ".
    У цей момент Tiburon їхав з боку Південного мосту і скоїв ДТП.
  • У результаті зіткнення постраждали пасажир Honda і водій Tiburon.
    З травмами голови їх обох доправили в 16 міську лікарню.

Наразі на місці події працюють поліцейські, які з'ясовують усі причини аварії.

У Дніпрі Tiburon на швидкості влетів у Honda / Колаж 24 каналу

У Дніпрі сталася ДТП за участі легкових автомобілів: дивіться відео

Автор: Олег Васьків