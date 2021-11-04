У Дніпрі тіло чоловіка лежало в калюжі крові пів доби: підозрюваного вже затримали

До поліції Дніпра звернулися перехожі, які виявили тіло чоловіка. Він помер від удару ножем, тому довкола було багато крові.

Правоохоронці 2 листопада почали встановлювати обставини та через день затримали підозрюваного. Ним виявився 32-річний раніше судимий місцевий мешканець.

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Під час конфлікту вхопився за ніж

Слідчі встановили, що між затриманим і 42-річним чоловіком виник конфлікт. У ході нього зловмисник вхопився за ніж і вдарив ним опонента в шию. Той від отриманої травми помер на місці.

Це сталося ще приблизно о 16 годині 1 листопада. Виявили тіло вбитого біля будинку на вулиці Надії Алексеєнко лише о 7 ранку наступного дня. Яка була причина конфлікту чоловіків – невідомо.

Що загрожує за такий злочин

Правоохоронці повідомили затриманому підозру за статтею про умисне вбивство. Якщо його вину зможуть довести, йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Останнє гучне вбивство в місті

У Дніпрі 28 жовтня на Набережній Заводської повідомили в поліцію про тіло вбитого чоловіка. Його в багажнику автомобіля виявив власний син.

Згодом правоохоронці направили тіло на експертизу, яка встановила, що причиною смерті було понад 25 ударів молотком у голову. У цьому звинуватили 2 чоловіків, які здали речі вбитого в ломбард.