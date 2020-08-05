В одному із пологових будинків Дніпра жінка на ім'я Ангеліна народила мертву дитину. Тіло дівчинки забрали на розтин, а коли згорьована мама попросила віддати його для поховання, немовля винесли у сміттєвому пакеті. Переламане дитяче тіло лежало серед технічних відходів.

Ангеліна із Кам'янського з нетерпінням чекала народження доньки. Вагітність протікала без ускладнень, однак на 6 місяці жінка відчула, що плід перестав рухатися. На УЗД їй сказали, що дівчинка обмоталася пуповиною і померла, повідомляє Obozrevatel.

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До лікарів у породіллі претензій немає

На швидкій Ангеліну привезли у Дніпро в пологовий будинок ім. Руднєва. Там жінці довелося народити вже мертву дитину. Ангеліна зазначає, що лікарі та медсестри були привітні і приділяли їй належну увагу. До них немає жодних претензій.

Працівниця РАЦСу вимагала 3-4 тисяч гривень за похорон дитини

Ангеліна вирішила, що забере тіло доньки і поховає у рідному Кам'янському. Однак вже невдовзі після пологів у палату навідалася співробітниця РАЦСу, яка представилася Іриною. Вона почала вмовляти Ангеліну залишити тіло немовляти у лікарні.

Ну навіщо вам новий стрес! Заплатіть 3 – 4 тисячі гривень, і ми все зробимо самостійно,

– наполягала представниця РАЦСу.

Ангеліна відмовилася. Вона хотіла сама поховати доньку. Тоді невдоволена Ірина призначила час, коли тіло дитини можна забрати з обласного моргу.

У морзі матері розсміялися в обличчя

Жінка не знала, як правильно ховати немовля, тому взяла з собою пелюшки, щоб у них загорнули доньку. Однак працівник моргу просто розсміявся Ангеліні в обличчя

Кажу, ну як же, ви ж повинні звернути тіло, я не знаю, як це робиться. Він відповідає: "Та ви жартуєте! Ваша дитина така маленька, що ми таких навіть не зашиваємо. Я вам зараз винесу, але ви не розгортайте, так і поховайте,

– згадує мати померлої дівчинки.

Навіть у страшному сні Ангеліна не могла уявити, що тіло донечки їй винесуть у жовтому сміттєвому пакеті. Від побаченого жінці стало погано. Тоді працівник моргу взяв пелюшку і замотав у неї пакет з тілом. На прощання у матері попросили 200 гривень нібито на хлорку.

"Я бачила тільки личко, головку, ніжки й виламані ручки"

Коли Ангеліна розгорнула пакет, то побачила що тіло дитини загорнуте в обрізки від сміттєвих пакетів. Біля дівчинки валялися шматки пластирів, бинтів і навіть сині рукавички, в яких, імовірно, робили розтин.

Потім я побачила, що ручка дочки виламана, я навіть не змогла зняти з неї бирку з моїм ім'ям. Її просто згорнули в кулю спиною вгору. Я бачила тільки личко, головку, ніжки й виламані ручки. Я зробила фото,

– ділиться Ангеліна.



Тіло дитини віддали у сміттєвому пакеті / Фото Facebook Просто Дніпропетровськ (18+)

Атака на мати померлої дитини у мережі

Отямившись від шоку, Ангеліна знайшла у документах ім'я і прізвище патологоанатома: Анна К. Вона написала їй у соціальній мережі, однак відповіді не отримала. Тоді Ангеліна опублікувала пост, у якому розповіла, що з нею трапилося, а також опублікувала фото тіла, загорнутого у пакет.

Тоді патологоанатом сама звернулася до Ангеліни з пропозицією зустрічі. А вже через деякий час на молоду маму почалася атака у фейсбуці. У коментарях під викривальним постом жінку звинуватили, що вона нібито пошкодувала гроші на труну та похорон немовляти, за що й поплатилася. Також була спроба звинуватити у всьому санітарку. Мовляв, це вона могла викинути рукавички та інше сміття.

Реакція керівництва моргу

У департаменті охорони здоров'я Дніпропетровської обласної адміністрації заявили, що вперше дізналися про трагедію зі ЗМІ і просять надіслати їм офіційний запит.

Директор "Дніпропетровського обласного патологоанатомічного бюро" Петро Гриценко розповів, що всі тіла рідним віддають у трунах. Патологоанатом здійснює розтин, а тіло до видачі готує молодший медперсонал. Переломів на тілі дівчинки точно не могло бути, доводить Гриценко. Однак він пообіцяв розібратися у позиції всіх сторін і з'ясувати деталі трагедії.