У Дніпрі під час руху загорілася маршрутка з пасажирами: відео

У Шевченківському районі Дніпра загорілася маршрутка. Як наслідок, туди викликали рятувальників. Однак, вогонь погасили ще до їхнього приїзду.
Про це повідомили в коментарі журналістам 24 каналу в ДСНС Дніпропетровщини. Інцидент трапився зранку 9 червня в житловому масиві "Тополя" навпроти будинку №28.
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- Займання трапилося в маршрутці, яка курсувала за маршрутом 106.
- Як наслідок, на цьому напрямку було ускладнено рух громадського транспорту.
- До пожежників зателефонували о 9:26 годині.
- Вони прибули за 4 хвилини.
- Фахівці встановили, що вогонь був на площі 1 метр квадратний.
- Згорів утеплювач двигуна.
- Про постраждалих внаслідок інциденту не повідомляли.
- На відео з місця видно, що люди відкрили капот автобуса.
- Це зробили, щоб направити туди вогнегасники.
- Також було полум'я під транспортом.
- Причини займання наразі встановлюють.
Момент гасіння маршрутки на "Тополі" в Дніпрі: відео телеграм-каналу "Ху***ий Днепр"Зверніть увагу! У Києві в обід 29 квітня згорів автобус. Його гасили пів години, але від транспорту залишився тільки кузов. У мережі опублікували одразу кілька відео цього моменту.