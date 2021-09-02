У Дніпрі трапилась нищівна ДТП Porsche і Volkswagen: постраждали 3 людини

У Дніпрі 2 вересня трапилося жорстке зіткнення Porsche і Volkswagen. Внаслідок цієї аварії постраждали 3 людини, які були в одному з легковиків.

Автомобілі зіткнулися на вулиці Криворізькій. Це сталося приблизно о 13:40.

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У Дніпрі зіткнулися Porsche і Volkswagen / Фото "Інформатор" і "Днепр Оперативный"

Одне з авто могло бути таксі

Постраждали 2 жінки та чоловік, які були у Volkswagen. Ймовірно, це було таксі, оскільки на лобовому склі авто була наліпка служби Opti. Який стан потерпілих – наразі невідомо.

За попередньою інформацією від поліції, Volkswagen рухався в бік Київської, а Porsche їхав назустріч.

На місце прибули слідчі, які почали встановлювати обставини ДТП. Наразі не розголошують, яка причина цього інциденту.

Місце, де зіткнулися автомобілі: дивіться відео спільноти "Днепр Оперативный"

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