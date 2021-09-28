Деталі бійки у Дніпрі
Бійка трапилася між 5 хлопцями. ЗМІ пишуть, що конфлікт трапився між охоронцями та відвідувачами закладу MisterCat.
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На відео з місця події видно, як в одного хлопця кинули предметом, схожим на пляшку. Після того юнак впав на землю, а нападник вирішив добити свою жертву – він жорстко вдарив лежачого ногою в голову.
Далі хлопці кинулися бігти за іншою жертвою.
Дивіться відео жорстокої бійки між молодиками: 18+
На місце події виїхали поліцейські
28 вересня на місці бійки працювала слідчо-оперативна група. На бруківці залишилися сліди крові ще від вечора. Правоохоронці оточили місце злочину.
Поліцейські оточили місце бійки / Фото "Информатор"