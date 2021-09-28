Деталі бійки у Дніпрі

Бійка трапилася між 5 хлопцями. ЗМІ пишуть, що конфлікт трапився між охоронцями та відвідувачами закладу MisterCat.

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На відео з місця події видно, як в одного хлопця кинули предметом, схожим на пляшку. Після того юнак впав на землю, а нападник вирішив добити свою жертву – він жорстко вдарив лежачого ногою в голову.

Далі хлопці кинулися бігти за іншою жертвою.

Дивіться відео жорстокої бійки між молодиками: 18+

На місце події виїхали поліцейські

28 вересня на місці бійки працювала слідчо-оперативна група. На бруківці залишилися сліди крові ще від вечора. Правоохоронці оточили місце злочину.

Поліцейські оточили місце бійки / Фото "Информатор"

Зверніть увагу! 28 вересня у Чернівецькій міській раді побилися депутати. Це трапилось після голосування щодо питання про відмову надати землі в оренду підприємцям. Згодом у штовханину втрутилася правоохоронці. Тепер сутичку розглянуть на комісії.