У Дніпрі жорстоко побилися молодики: відео з місця події

На Європейській площі у Дніпрі 27 вересня жорстко побилася група юнаків. За попередніми даними, одному хлопцю розбили голову.

Деталі бійки у Дніпрі

Бійка трапилася між 5 хлопцями. ЗМІ пишуть, що конфлікт трапився між охоронцями та відвідувачами закладу MisterCat.

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На відео з місця події видно, як в одного хлопця кинули предметом, схожим на пляшку. Після того юнак впав на землю, а нападник вирішив добити свою жертву – він жорстко вдарив лежачого ногою в голову.

Далі хлопці кинулися бігти за іншою жертвою.

Дивіться відео жорстокої бійки між молодиками: 18+

На місце події виїхали поліцейські

28 вересня на місці бійки працювала слідчо-оперативна група. На бруківці залишилися сліди крові ще від вечора. Правоохоронці оточили місце злочину.

Поліцейські оточили місце бійки / Фото "Информатор"