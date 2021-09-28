У Дніпрі жорстоко побилися молодики: відео з місця події
Джерело:"Информатор"
На Європейській площі у Дніпрі 27 вересня жорстко побилася група юнаків. За попередніми даними, одному хлопцю розбили голову.
Деталі бійки у Дніпрі
Бійка трапилася між 5 хлопцями. ЗМІ пишуть, що конфлікт трапився між охоронцями та відвідувачами закладу MisterCat.
Читайте також У Дніпрі божевільний взяв матір у заручниці: дев'ять днів жінка харчувалася недоїдками
На відео з місця події видно, як в одного хлопця кинули предметом, схожим на пляшку. Після того юнак впав на землю, а нападник вирішив добити свою жертву – він жорстко вдарив лежачого ногою в голову.
Далі хлопці кинулися бігти за іншою жертвою.
Дивіться відео жорстокої бійки між молодиками: 18+
На місце події виїхали поліцейські
28 вересня на місці бійки працювала слідчо-оперативна група. На бруківці залишилися сліди крові ще від вечора. Правоохоронці оточили місце злочину.
Поліцейські оточили місце бійки / Фото "Информатор"
Зверніть увагу! 28 вересня у Чернівецькій міській раді побилися депутати. Це трапилось після голосування щодо питання про відмову надати землі в оренду підприємцям. Згодом у штовханину втрутилася правоохоронці. Тепер сутичку розглянуть на комісії.