Посадили пробну людину попи*діти: дніпровські журналісти втрапили у конфуз

5 серпня 2021 , 20:07
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Джерело:

телеграм "Днепр Сейчас"

Журналісти ДніпроTV потрапили у досить цікаву та кумедну ситуацію. На ютуб-каналі з випусками своїх новин вони опублікували відео, де "пробну людину просто посадили в студію попи*діти".

Відповідний скриншот опублікували у мережі. Автори допису переконують, що це відео вже видалили.

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Посадили пробну людину

  • На скриншоті видно, як чоловік у масці розповідає щось на камеру.
  • Нижче на екрані його підписали як "Пробна людина". Ба більше, чоловіка "просто посадили в студію попи*діти". 
  • Він говорить на синьому фоні, а позаду є напис "Дніпровська міська рада". 
  • Відео підписано, як Новини Дніпро News за 16:00 від 4 серпня.

Зате чесно 

Люди в мережі жартують: "Зате чесно", "Всі люди так сидять". Щоправда, дехто навіть не вірить, що це статися насправді.

Ми також не можемо стверджувати, чи це відео є тестовим, або ж це було насправді. Адже в кожній редакції новин таких випадків можна знайти безліч. Можливо, справді ролик опублікували випадково.

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Автор: Марта Кушка