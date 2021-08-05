Посадили пробну людину попи*діти: дніпровські журналісти втрапили у конфуз

Журналісти ДніпроTV потрапили у досить цікаву та кумедну ситуацію. На ютуб-каналі з випусками своїх новин вони опублікували відео, де "пробну людину просто посадили в студію попи*діти".

Відповідний скриншот опублікували у мережі. Автори допису переконують, що це відео вже видалили.

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Посадили пробну людину

На скриншоті видно, як чоловік у масці розповідає щось на камеру.

Нижче на екрані його підписали як "Пробна людина". Ба більше, чоловіка "просто посадили в студію попи*діти".

Він говорить на синьому фоні, а позаду є напис "Дніпровська міська рада".

Відео підписано, як Новини Дніпро News за 16:00 від 4 серпня.

Зате чесно

Люди в мережі жартують: "Зате чесно", "Всі люди так сидять". Щоправда, дехто навіть не вірить, що це статися насправді.

Ми також не можемо стверджувати, чи це відео є тестовим, або ж це було насправді. Адже в кожній редакції новин таких випадків можна знайти безліч. Можливо, справді ролик опублікували випадково.

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