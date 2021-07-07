Коханий тричі переїхав і протягнув 20 метрів: чому трапилася жахлива ДТП в Дніпрі
Джерело:"Надзвичайні новини"
Стала відома ймовірна причина жорсткого наїзду на жінку в Дніпрі. "Славута" не лише тричі переїхала потерпілу, а й також протягнула її по дорозі 20 метрів. Найімовірніше, це зробив колишній потерпілої. Припускають, що таким чином він намагався помститися жінці за розставання.
Про деталі цієї трагедії розповіли ввечері 6 липня. Сусіди підозрюваного кажуть, що чоловік тривалий час страждає від наркотичної залежності.
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Помстився та втік
Потерпіла була в стосунках з чоловіком якого підозрюють. Однак згодом вирішила з ним розійтися. Чоловік, ймовірно, вирішив, що не може так це залишити. Тому взяв автомобіль і помстився колишній партнерці.
Після аварії він покинув транспорт неподалік від місця злочину. Де наразі перебуває підозрюваний – невідомо.
Жінка досі бореться за життя
Про те, який стан жінки, розповів журналістам заступник медичного директора обласної лікарні Дніпра Юрій Скребець. За його словами, пацієнтці вже провели 2 операції. Наразі вона перебуває в реанімації.
Жінку під'єднали до апарату штучної вентиляції легень. Її стан оцінюють як критичний, оскільки залишається загроза життю.
Які травми діагностували
- Забій головного мозку важкого ступеня.
- Перелом плечової кістки.
- Розрив печінки.
- Перелом ребер.
- Пневмоторакс (скупчення газу в легенях).
Що загрожує зловмиснику
У поліції Дніпра розповіли, що цей випадок розслідують, як замах на умисне вбивство. Якщо зловмисника зможуть знайти й притягнути до відповідальності, йому загрожує від 7 до 15 років в'язниці.
Коротко про цю аварію
- Автомобіль "Славута" переїхав жінку на вулиці Волгоградська.
- Це сталося приблизно о 8 годині ранку 5 липня.
- Оприлюднили фото з місця ДТП.
- На них видно, що на асфальті залишилися великі калюжі крові.
- Ще була вм'ятина на капоті транспорту.
- Також була кров на колесі автомобіля.