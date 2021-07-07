Коханий тричі переїхав і протягнув 20 метрів: чому трапилася жахлива ДТП в Дніпрі

Стала відома ймовірна причина жорсткого наїзду на жінку в Дніпрі. "Славута" не лише тричі переїхала потерпілу, а й також протягнула її по дорозі 20 метрів. Найімовірніше, це зробив колишній потерпілої. Припускають, що таким чином він намагався помститися жінці за розставання.

Про деталі цієї трагедії розповіли ввечері 6 липня. Сусіди підозрюваного кажуть, що чоловік тривалий час страждає від наркотичної залежності.

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Помстився та втік

Потерпіла була в стосунках з чоловіком якого підозрюють. Однак згодом вирішила з ним розійтися. Чоловік, ймовірно, вирішив, що не може так це залишити. Тому взяв автомобіль і помстився колишній партнерці.

Після аварії він покинув транспорт неподалік від місця злочину. Де наразі перебуває підозрюваний – невідомо.

Жінка досі бореться за життя

Про те, який стан жінки, розповів журналістам заступник медичного директора обласної лікарні Дніпра Юрій Скребець. За його словами, пацієнтці вже провели 2 операції. Наразі вона перебуває в реанімації.

Жінку під'єднали до апарату штучної вентиляції легень. Її стан оцінюють як критичний, оскільки залишається загроза життю.

Які травми діагностували

Забій головного мозку важкого ступеня.

Перелом плечової кістки.

Розрив печінки.

Перелом ребер.

Пневмоторакс (скупчення газу в легенях).

Що загрожує зловмиснику

У поліції Дніпра розповіли, що цей випадок розслідують, як замах на умисне вбивство. Якщо зловмисника зможуть знайти й притягнути до відповідальності, йому загрожує від 7 до 15 років в'язниці.

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