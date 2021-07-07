Коханий тричі переїхав і протягнув 20 метрів: чому трапилася жахлива ДТП в Дніпрі

7 липня 2021 , 16:10
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Джерело:

"Надзвичайні новини"

Стала відома ймовірна причина жорсткого наїзду на жінку в Дніпрі. "Славута" не лише тричі переїхала потерпілу, а й також протягнула її по дорозі 20 метрів. Найімовірніше, це зробив колишній потерпілої. Припускають, що таким чином він намагався помститися жінці за розставання.

Про деталі цієї трагедії розповіли ввечері 6 липня. Сусіди підозрюваного кажуть, що чоловік тривалий час страждає від наркотичної залежності.

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Помстився та втік 

Потерпіла була в стосунках з чоловіком якого підозрюють. Однак згодом вирішила з ним розійтися. Чоловік, ймовірно, вирішив, що не може так це залишити. Тому взяв автомобіль і помстився колишній партнерці.

Після аварії він покинув транспорт неподалік від місця злочину. Де наразі перебуває підозрюваний – невідомо.

Жінка досі бореться за життя

Про те, який стан жінки, розповів журналістам заступник медичного директора обласної лікарні Дніпра Юрій Скребець. За його словами, пацієнтці вже провели 2 операції. Наразі вона перебуває в реанімації.

Жінку під'єднали до апарату штучної вентиляції легень. Її стан оцінюють як критичний, оскільки залишається загроза життю.

Які травми діагностували

  • Забій головного мозку важкого ступеня.
  • Перелом плечової кістки.
  • Розрив печінки.
  • Перелом ребер.
  • Пневмоторакс (скупчення газу в легенях).

Що загрожує зловмиснику

У поліції Дніпра розповіли, що цей випадок розслідують, як замах на умисне вбивство. Якщо зловмисника зможуть знайти й притягнути до відповідальності, йому загрожує від 7 до 15 років в'язниці.

Коротко про цю аварію 

  • Автомобіль "Славута" переїхав жінку на вулиці Волгоградська. 
  • Це сталося приблизно о 8 годині ранку 5 липня.
  • Оприлюднили фото з місця ДТП. 
  • На них видно, що на асфальті залишилися великі калюжі крові. 
  • Ще була вм'ятина на капоті транспорту.
  • Також була кров на колесі автомобіля. 
Автор: Олександр Марчак