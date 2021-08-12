Зламали палець: у Дніпрі троє людей напали на таксиста, бо він не хотів їх везти
Джерело:"Дніпро Оперативний"
На Михайла Руденка, 67 у Дніпрі 32-річний чоловік та дві жінки накинулись на водія таксі. Він відмовлявся їх везти. Відомо, що чоловік, який нападав був нетверезий.
Група людей напала на водія 11 серпня десь о 9:40. Серед них був чоловік із дружиною та їхня знайома. Таксі вони викликали самі.
У поліції сказали, що прокоментують інцидент згодом. Коли з'явиться інформація, журналісти 24 каналу повідомлять про це.
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Не хотів везти п'яного
Коли таксист приїхав за вказаною адресою, то побачив нетверезого чоловіка. Через це він відмовився везти людей. Між чоловіками виник конфлікт. Раптом чоловік з дружиною та їхня знайома накинулися на водія. Потерпілому завдали численних травм: забої тулуба, руки і зламаний палець. Також зловмисники пошкодили авто таксиста.
Потерпілий викликав поліцію. У той час, коли правоохоронці їхали, таксист зумів затримати зловмисників в авто. Поліцейські швидко зреагували і затримали нападників. Постраждалого відвезли до лікарні. Деталі події встановлюють слідчі.
Останні випадки криміналу з участю таксистів
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