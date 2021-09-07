У Дніпрі турист не зміг вийти з туалету, довелося викликати фахівців

Одесит, який приїхав на екскурсію у Дніпро, потрапив у неприємну історію. Чоловік зайшов у сучасний туалет, а вийти з нього не зміг – двері заклинило.

Турист годину просидів у вбиральній

Інцидент трапився у туалеті в сквері "Прибережний". Коли чоловік зрозумів, що вийти з вбиральні не може, то попросив друзів про допомогу.

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Ті покликали охоронця, однак і він не зміг відчинити двері. На місце події довелося викликати фахівців.

Причиною цієї ситуації став замок, що заклинив. Це перший випадок за 2 роки експлуатації. Нині замок відремонтований, санвузол працює справно,

– розповіли ТСН у міській раді Дніпра.

Там додали, що турист пробув у вбиральні трохи більше за годину, однак жодних претензій чи агресії з його боку не було.



У Дніпрі чоловік не зміг вийти з туалету / Фото "Дніпро Обласний"

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