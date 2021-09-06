У Дніпрі 4 вересня відбувся концерт хіп-хоп дуету HammAli & Navai. Дівчата зустріли одного зі співаків у ресторані Bartolomeo одразу поблизу свого столика.

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Сісти на обличчя заради фото

Після концерту прихильниці дуету HammAli & Navai пішли вечеряти до ресторану. Там вони зустріли Navai і захотіли з ним сфотографуватись. Вони підійшли до артиста і попросили про це. Він відповів їм, що зробить фото, якщо хтось із них сяде на обличчя незнайомому хлопцю. Кому саме – він показав.

Після цього одна з дівчат обурилась і спитала, як його звуть. Було помітно, що Navai це зачепило.

Моя подруга у нього запитала, а як його звуть? Він HammAli або Navai? Це його зачепило. Коротше, все це було дуже негарно. Здається, що вони такі хороші пісні співають про жінок, страждають, плачуть. А на ділі "сядь на обличчя",

– каже в інстаграмі очевидиця.

Опісля артист сказав, що сфотографується з дівчиною тоді, коли вона вивчить його ім'я.

Navai сказав дівчатам сісти на обличчя незнайомця заради фото: дивіться відео 056.ua

Зверніть увагу! 4 вересня в Дніпрі був завершальний концерт туру по Україні російського дуету HammAli & Navai. Виступ відбувся в Парку розваг "Лавина".