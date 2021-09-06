У Дніпрі учасник дуету HammAli & Navai сказав дівчині сісти на обличчя незнайомця заради фото

У ресторані Дніпра дівчата після концерту зустріли співака Navai. Вони вирішили сфотографуватись із ним. Артист сказав, що зробить фото тоді, коли хтось із дівчат сяде на обличчя незнайомому хлопцю. Дніпрянки обурились через ситуацію та розповіли про це в інстаграмі.

У Дніпрі 4 вересня відбувся концерт хіп-хоп дуету HammAli & Navai. Дівчата зустріли одного зі співаків у ресторані Bartolomeo одразу поблизу свого столика.

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Сісти на обличчя заради фото

Після концерту прихильниці дуету HammAli & Navai пішли вечеряти до ресторану. Там вони зустріли Navai й захотіли з ним сфотографуватись. Вони підійшли до артиста та попросили про це. Він відповів їм, що зробить фото, якщо хтось із них сяде на обличчя незнайомому хлопцю. Кому саме – він показав.

Після цього одна з дівчат обурилась і спитала, як його звуть. Було помітно, що Navai це зачепило.

Моя подруга у нього запитала, а як його звуть? Він HammAli або Navai? Це його зачепило. Коротше, все це було дуже негарно. Здається, що вони такі хороші пісні співають про жінок, страждають, плачуть. А на ділі "сядь на обличчя",

– каже в інстаграмі очевидиця.

Опісля артист сказав, що сфотографується з дівчиною тоді, коли вона вивчить його ім'я.

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4 вересня в Дніпрі був завершальний концерт туру по Україні російського дуету HammAli & Navai. Виступ відбувся в Парку розваг "Лавина".