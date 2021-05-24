На засіданні крім водія був й син загиблої. Він попросив суд не позбавляти чоловіка волі.

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Як проходило судове засідання

Засідання проходило в Амур-Нижньодніпровського районному суді Дніпра. Водій запевнив, що не помітив жінку, а про інцидент йому повідомив інший водій. Чоловік повністю визнав свою провину, але попросив не лишати волі. Він пояснив, що транспортні перевезення – його єдине джерело доходу.

Син загиблої звернувся до суду з аналогічним проханням: лишити чоловіка на волі. Він пояснив, що водій фури виплатив моральну компенсацію. Крім того, визнав, що мати дійсно порушувала правила дорожнього руху.

Суд призначив водію фури випробувальний термін у 3 роки та не позбавив прав.

Інцидент в Дніпрі: коротко