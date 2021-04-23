У Дніпрі вкотре продовжили посилений карантин: перелік обмежень

У Дніпрі вчергове продовжили посилений карантин. Тепер він буде в місті до 10 травня. Старша школа продовжить вчитися на дистанційці. А ресторани до закінчення карантину не можуть приймати відвідувачів. Також стало відомо, що буде з громадським транспортом.

Рішення про продовження карантину ухвалила міська комісія надзвичайних ситуацій Дніпра. Її засідання відбулося 23 квітня.

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Детальніше про зміни в місті

Дніпропетровська область наразі перебуває в помаранчевій зоні карантину. Однак місцева влада Дніпра посилила карантинні обмеження.

Загалом правила в місті залишаються такими ж, як були раніше. Змінюється лише термін дії посиленого карантину. Раніше повідомляли, що він триватиме до 30 квітня.

Які обмеження зараз там є

Учні 5–11 класів у місті навчаються дистанційно. Молодша школа (1 – 4 класи) вчиться у звичайному режимі.

У громадському транспорті пасажири можуть їздити лише на сидячих місцях і в масках.

Заклади громадського харчування можуть працювати лише до опівночі та з дотриманням карантинних норм (не більше 4 осіб за столом і столи на відстані не ближче, ніж 2 метри).

Пільгові перевезення в транспорті Дніпра є лише з 10:00 по 15:00.

Знижка 25% в маршрутках і безплатний проїзд у тролейбусах діє для учнів з 1 – 4 класі цілодобово. А ось для учнів 5 – 11 класів – лише в період з 10:00 по 15:00.