Що відомо про затори у Дніпрі
Світлофори вимкнули ще о 07:45. За попередніми даними, регулятори руху увімкнуть о 16:00. Наразі вони блимають жовтим світлом.
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Які вулиці варто оминати
Найбільша тягучка з автомобілів утворилася на Новому мосту та Слобожанському проспекті. Весь транспорт там просто стоїть.
У центрі міста великий затор на вулицях Фабра, Коцюбинського, Липинського, Словацького, а також на проспекті Поля. Крім того, є ускладнення руху на вулицях Магдебурзького права, Шмідта, Старокозацькій, Вернадського, Барикадній, Самарського та на проспекті Яворницького.
Затори є також на Донецькому шосе та Центральному мосту.
У Дніпрі виникли великі затори
Дніпро "стоїть" через приїзд Шмигаля
Чому чиновники їдуть у Дніпро
27 травня у Дніпрі відбудеться міжнародний інвестиційний форум UkraineInvest Talks Dnipro. Його має відкрити прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомили на сайті Кабміну. Крім того, захід відвідають члени Верховної Ради, місцева влада та бізнесмени.