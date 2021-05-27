Місто стоїть: у Дніпрі величезні затори через приїзд чиновників з Києва – фото

У Дніпрі зранку 27 травня вимкнули світлофори. У результаті на дорогах опинилися величезні затори. Все через приїзд прем'єр-міністра, членів парламенту та керівництва Офісу Президента.

Що відомо про затори у Дніпрі

Світлофори вимкнули ще о 07:45. За попередніми даними, регулятори руху увімкнуть о 16:00. Наразі вони блимають жовтим світлом.

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Які вулиці варто оминати

Найбільша тягучка з автомобілів утворилася на Новому мосту та Слобожанському проспекті. Весь транспорт там просто стоїть.

У центрі міста великий затор на вулицях Фабра, Коцюбинського, Липинського, Словацького, а також на проспекті Поля. Крім того, є ускладнення руху на вулицях Магдебурзького права, Шмідта, Старокозацькій, Вернадського, Барикадній, Самарського та на проспекті Яворницького.

Затори є також на Донецькому шосе та Центральному мосту.



У Дніпрі виникли великі затори



Дніпро "стоїть" через приїзд Шмигаля

Чому чиновники їдуть у Дніпро

27 травня у Дніпрі відбудеться міжнародний інвестиційний форум UkraineInvest Talks Dnipro. Його має відкрити прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомили на сайті Кабміну. Крім того, захід відвідають члени Верховної Ради, місцева влада та бізнесмени.