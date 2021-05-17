У Дніпрі вертольотом евакуювали бійця ЗСУ, пораненого на Донбасі
Під час обстрілу на Донбасі один з бійців ЗСУ отримав чисельні осколкові поранення. Його евакуювали вертольотом у Дніпро.
Джерело:фейсбук Тетяни Губи
Бійцю надали першу медичну допомогу, а потім організували евакуацію. Зараз він перебуває в обласній клінічній лікарні Мечникова.
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Що відомо про медичну евакуацію
- Захисника Україні евакуювали з району операції об’єднаних сил 15 травня.
- Він отримав множинні травми, зокрема – проникаюче осколкове поранення в око з пошкодженням кришталика.
- Зараз військовий проходить лікування в реанімації політравми обласної лікарні.
- Його забезпечили усім необхідним для лікування і діагностики.
- Попереду – операція в обласній офтальмологічній лікарні.
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