Під час обстрілу на Донбасі один з бійців ЗСУ отримав чисельні осколкові поранення. Його евакуювали вертольотом у Дніпро.

Бійцю надали першу медичну допомогу, а потім організували евакуацію. Зараз він перебуває в обласній клінічній лікарні Мечникова. Актуально На Донбасі отримав поранення український військовий: воїн – в лікарні Що відомо про медичну евакуацію Захисника Україні евакуювали з району операції об’єднаних сил 15 травня.

Він отримав множинні травми, зокрема – проникаюче осколкове поранення в око з пошкодженням кришталика.

Зараз військовий проходить лікування в реанімації політравми обласної лікарні.

Його забезпечили усім необхідним для лікування і діагностики.

Попереду – операція в обласній офтальмологічній лікарні. Зверніть увагу! Бойовики 16 травня обстріляли село Катеринівка Луганської області з реактивних вогнеметів. У штабі ООС заявили, що таку саму зброю використовували у Чечні, під час спецоперацій в Дагестані та Інгушетії, а тепер – і в Україні.