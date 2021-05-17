COVID-19 вилікували в 3 відомих футболістів: хто переміг хворобу в Дніпрі
В Обласній лікарні Дніпропетровщини врятували від коронавірусу одразу кілька відомих колишніх футболістів. У кожного була важка форма перебігу хвороби. Одного з них мають виписати 17 травня.
Джерело:фейсбук Сергія Риженка
Про це повідомив головний лікар медустанови Сергій Риженко. Він про це написав на своїй фейсбук-сторінці.
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Більше про лікування
За словами медика, відчули коронавірус сповна та вже виписані Євген Яровенко, Олексій Чередник. відомо лише те, що в них була важка форма коронавірусу, однак деталі про лікування чоловіків лікар не повідомив.
Також сьогодні з лікарні додому поїде Олександр Червоний. Він провів 7 днів у реанімації, однак зміг побороти недуг. Чоловік сказав, що пережив "матч життя та смерті".
Що відомо про вилікуваних
Як пише Vgorode Олександр Червоний є відомим радянським і українським колишнім футболістом. Він чемпіон СРСР, володар Кубка Федерації футболу СРСР і фіналістом Кубка України. Також Червоний займався тренерською діяльністю.
За свою спортивну кар'єру він виступав за 9 команд:
- "Колос" Павлоград,
- "Колос" Нікополь,
- "Дніпро",
- "Ротор",
- "Шахтар" Павлоград,
- "Верес",
- "Зоря-МАЛС",
- "Нива" Вінниця,
- "Металург" Маріуполь.
Олексій Чередник – колишній радянський і український футболіст, майстер спорту, тренер, а також олімпійський чемпіон.
Він виступав за 6 команд:
- "Памір" Душанбе;
- "Дніпро" Дніпропетровськ;
- англійський "Саутгемптон";
- "Чорноморець" Одеса;
- "Металург" Запоріжжя;
- "Кривбас" Кривий Ріг.
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Євген Яровенко – відомий радянський, український і казахстанський колишній футболіст. Він заслужений майстер спорту СРСР, чемпіон Олімпійських ігор, володар Кубка СРСР і нагороди УЄФА, як найвидатніший футболіст Казахстану за 50 років.
Яровенко виступав за 11 команд:
- "Хімік";
- "Кайрат";
- "Дніпро";
- "Ротор";
- "Ворскла";
- "Нива";
- "Конту";
- "Сариєрспор";
- "Торпедо" (Волзький);
- "Кривбас";
- "Металург" Запоріжжя.
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