COVID-19 вилікували в 3 відомих футболістів: хто переміг хворобу в Дніпрі

Читать новость на русском

В Обласній лікарні Дніпропетровщини врятували від коронавірусу одразу кілька відомих колишніх футболістів. У кожного була важка форма перебігу хвороби. Одного з них мають виписати 17 травня.

Джерело:

фейсбук Сергія Риженка

Про це повідомив головний лікар медустанови Сергій Риженко. Він про це написав на своїй фейсбук-сторінці.

До теми Ляшко розповів, як боротися з наслідками COVID-19

Більше про лікування

За словами медика, відчули коронавірус сповна та вже виписані Євген Яровенко, Олексій Чередник. відомо лише те, що в них була важка форма коронавірусу, однак деталі про лікування чоловіків лікар не повідомив.

Також сьогодні з лікарні додому поїде Олександр Червоний. Він провів 7 днів у реанімації, однак зміг побороти недуг. Чоловік сказав, що пережив "матч життя та смерті".

Що відомо про вилікуваних

Як пише Vgorode Олександр Червоний є відомим радянським і українським колишнім футболістом. Він чемпіон СРСР, володар Кубка Федерації футболу СРСР і фіналістом Кубка України. Також Червоний займався тренерською діяльністю.

За свою спортивну кар'єру він виступав за 9 команд:

 

  • "Колос" Павлоград,
  • "Колос" Нікополь,
  • "Дніпро",
  • "Ротор",
  • "Шахтар" Павлоград,
  • "Верес",
  • "Зоря-МАЛС",
  • "Нива" Вінниця,
  • "Металург" Маріуполь.

Олексій Чередник – колишній радянський і український футболіст, майстер спорту, тренер, а також олімпійський чемпіон.

Він виступав за 6 команд:

  • "Памір" Душанбе;
  • "Дніпро" Дніпропетровськ;
  • англійський "Саутгемптон";
  • "Чорноморець" Одеса;
  • "Металург" Запоріжжя;
  • "Кривбас" Кривий Ріг.

Зверніть увагу "Божевільні крапельниці": поширені помилки лікування коронавірусу в Україні

Євген Яровенко – відомий радянський, український і казахстанський колишній футболіст. Він заслужений майстер спорту СРСР, чемпіон Олімпійських ігор, володар Кубка СРСР і нагороди УЄФА, як найвидатніший футболіст Казахстану за 50 років.

Яровенко виступав за 11 команд:

  • "Хімік";
  • "Кайрат";
  • "Дніпро";
  • "Ротор";
  • "Ворскла";
  • "Нива";
  • "Конту";
  • "Сариєрспор";
  • "Торпедо" (Волзький);
  • "Кривбас";
  • "Металург" Запоріжжя.

 