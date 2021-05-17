COVID-19 вилікували в 3 відомих футболістів: хто переміг хворобу в Дніпрі

В Обласній лікарні Дніпропетровщини врятували від коронавірусу одразу кілька відомих колишніх футболістів. У кожного була важка форма перебігу хвороби. Одного з них мають виписати 17 травня.

Про це повідомив головний лікар медустанови Сергій Риженко. Він про це написав на своїй фейсбук-сторінці.

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Більше про лікування

За словами медика, відчули коронавірус сповна та вже виписані Євген Яровенко, Олексій Чередник. відомо лише те, що в них була важка форма коронавірусу, однак деталі про лікування чоловіків лікар не повідомив.

Також сьогодні з лікарні додому поїде Олександр Червоний. Він провів 7 днів у реанімації, однак зміг побороти недуг. Чоловік сказав, що пережив "матч життя та смерті".

Що відомо про вилікуваних

Як пише Vgorode Олександр Червоний є відомим радянським і українським колишнім футболістом. Він чемпіон СРСР, володар Кубка Федерації футболу СРСР і фіналістом Кубка України. Також Червоний займався тренерською діяльністю.

За свою спортивну кар'єру він виступав за 9 команд:

"Колос" Павлоград,

"Колос" Нікополь,

"Дніпро",

"Ротор",

"Шахтар" Павлоград,

"Верес",

"Зоря-МАЛС",

"Нива" Вінниця,

"Металург" Маріуполь.

Олексій Чередник – колишній радянський і український футболіст, майстер спорту, тренер, а також олімпійський чемпіон.

Він виступав за 6 команд:

"Памір" Душанбе;

"Дніпро" Дніпропетровськ;

англійський "Саутгемптон";

"Чорноморець" Одеса;

"Металург" Запоріжжя;

"Кривбас" Кривий Ріг.

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Євген Яровенко – відомий радянський, український і казахстанський колишній футболіст. Він заслужений майстер спорту СРСР, чемпіон Олімпійських ігор, володар Кубка СРСР і нагороди УЄФА, як найвидатніший футболіст Казахстану за 50 років.

Яровенко виступав за 11 команд: