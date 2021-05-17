У Дніпрі від коронавірусу помер відомий ведучий

Відомий дніпровський ведучий Олександр Летичевський помер у лікарні Дніпра. Незадовго до цього він написав на своїй сторінці у фейсбуці, що потрапив туди через коронавірус.

Про смерть повідомив Ігор Рувінський. За його словами, Летичевський помер вночі 17 травня.

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Летичевський написав, що захворів ще 30 квітня. Це була його остання публікація.

Як пише "Відкритий", чоловік найбільш був відомим як ведучий радіопрограми "Бородаті анекдоти". Також багато користувачів фейсбуку слідкували за його регулярними добірками анекдотів. Він їх публікував на своїй сторінці. Крім того, Олександр друкувався в газетах "Дніпро вечірнє" і "Наше місто".

Незадовго після того, як чоловіка госпіталізували, його дружина Жанна повідомила, що той потрапив у реанімацію.