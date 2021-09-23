Це сталося приблизно о 7:20 на вулиці Гуртова в Амур-Нижньодніпровському районі. Згодом стало відомо, що після розголосу в мережі водій поплатився за свою поведінку.

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"Пільгові зайняті"

Жінка розповіла, що хотіла їхати маршрутом №82 за пільговим проїздом. У неї нібито є інвалідність 3 групи через проблеми із зором. Проте водій сказав, що пільгових місць у нього немає, бо вони зайняті.

Під час цього чоловік досить агресивно продовжував наполягати на тому, що пасажирка має вийти з громадського транспорту. Постраждала знімала це все на відео, яке згодом оприлюднила в мережі.

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Водія вже покарали

Згодом цю ситуацію прокоментували в департаменті транспорту та інфраструктури міськради Дніпра. З журналістами поспілкувався співробітник установи Денис Щербина.

Він сказав, що винного водія вже викликали до АТП, щоб провести профілактичну бесіду. Йому оголосили догану із занесенням в особисту справу, а також від завтра чоловіка переведуть на інший маршрут.

Проте покарання може бути значно жорсткішим, якщо трапиться схожий інцидент. У такому разі чоловіка звільнять із занесенням в "чорний список водіїв". Після цього він не зможе бути водієм маршрутки в місті.



Маршрутка, де стався цей інцидент / Фото Vgorode