У Дніпрі викрали і хотіли продати чихуахуа: як вдалося врятувати собаку

Собаку чихуахуа вкрали 30 липня у Самарському районі Дніпра. Невідомі намагалися її продати за 3 100 гривень на OLX. Завдяки небайдужим собаку Джесі повернули, а викрадачів затримали.

Після викрадення собаки господиня оголосила її в розшук на місцевих фейсбук-сторінках. Вказано, що чихуахуа рудого кольору, вибігла з двору близько 21 години. Це трапилось на початку вулиці Томської поблизу заправки.

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"Їдемо за кордон, не можемо взяти зі собою"

Оголошення на OLX побачила небайдужа користувачка фейсбуку. Вона зробила скриншот і поширила його. Загалом користувачі мережі поділилися дописом близько 2 тисяч разів. У такий спосіб фото дійшло до власниці Джесі. Вона одразу впізнала свою чихуахуа.



У Самарському районі Дніпра зникла чихухуа Джесі / Фото з фейсбуку Катерини Головачової

Псевдогосподарі опублікували оголошення, що продають собаку, бо їдуть за кордон. У них немає можливості взяти Джесі з собою. Аферисти зазначають, що собаці 2 роки, вона дуже весела і грайлива. Вони попередньо відвезли чихухуа в Олександрівку.



Виявилось, що собаку викрали і хотіли продати на OLX / Фото з фейсбуку Катерини Головачової

Тоді власниця Джесі попросила своїх друзів зателефонувати псевдогосподарям у ролі покупців. У дописі зазначають, що забирали собаку разом із поліцією. Зараз усе добре. Джесі в надійних руках.

Мешканка Дніпра каже, що зараз кожен день викрадають собак. Господарям треба до останнього шукати своїх улюбленців. Поліція і небайдужі люди їм допоможуть. Адже це вже другий випадок за останніх кілька тижнів, коли собаку вдалося знайти.