Викрали пів мільйона з авто в Дніпрі: злочинці діяли за чітким планом

На вулиці Тепличній у Дніпрі 27 серпня викрали 500 тисяч гривень з автомобіля Hyundai Tucson. Ймовірно, пограбування було добре сплановане, оскільки все пройшло швидко та без зволікань.

Це трапилося приблизно о 15:20 та після цього в місті одразу оголосили план-перехоплення "Сирена". Викрадені гроші належать будівельному кооперативу.

Раніше Викрали понад 800 тисяч гривень з автівки: правоохоронці затримали 2 львів'ян – відео

Вибіг і почав кричати

Зловмисники пограбували 36-річну жінку. Вона розповіла, що до її авто під'їхав синій легковик Opel або Hyundai. Звідти вибіг високий чоловік, який виглядав приблизно на 40 – 45 років. Він почав кричати на потерпілу та провокувати конфлікт.

Жінка вийшла зі свого авто та до нього одразу підбіг невідомий, який вкрав чорний пакет із грошима. Після цього зловмисники втекли в напрямку житлового комплексу "Дніпровська брама".

Про цю подію журналістам розповіли анонімні джерела в правоохоронних органах. Проте, слід зазначити, що офіційно поліція поки не коментувала це пограбування.

Схожий випадок у Дніпрі

Інше викрадення грошей з автомобіля в місті трапилося 20 квітня. Тоді зловмисники пограбували вантажівку, яка заїхала на СТО. Загалом викрали приблизно 500 тисяч гривень.

Тоді в місті також оголошували план перехоплення та розшукували зловмисників. Проте жодні затримання згодом так і не повідомили.