Суддю районного суду Дніпропетровської області викрили на гарячому. Її затримали під час отримання хабаря у 2,5 тисячі доларів.

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Що відомо про суддю

  • Суддя пропонувала адвокату винести необхідне для нього та його клієнта рішення за певну суму у доларах.
  • Правоохоронці мають докази цієї угоди.
  • Розслідували цю справу детективи Національного антикорупційного бюро та працівники Служби безпеки України.
  • Вони відстежували цю справу з лютого 2021 року.
  • 7 червня суддю викрили під час отримання хабаря.

суддю в Дніпрі затримали під час отриамння хабаря
Повна сума отриманого хабаря становила 2,5 тисячі доларів / Фото САП

  • На неї відкрито кримінальне провадження за статтею про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.
  • Вирішують питання щодо оголошення про підозру.
  • Суддю-хабарницю можуть позбавити волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років та з конфіскацією майна.