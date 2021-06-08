Суддю районного суду Дніпропетровської області викрили на гарячому. Її затримали під час отримання хабаря у 2,5 тисячі доларів.
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Що відомо про суддю
- Суддя пропонувала адвокату винести необхідне для нього та його клієнта рішення за певну суму у доларах.
- Правоохоронці мають докази цієї угоди.
- Розслідували цю справу детективи Національного антикорупційного бюро та працівники Служби безпеки України.
- Вони відстежували цю справу з лютого 2021 року.
- 7 червня суддю викрили під час отримання хабаря.
Повна сума отриманого хабаря становила 2,5 тисячі доларів / Фото САП
- На неї відкрито кримінальне провадження за статтею про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.
- Вирішують питання щодо оголошення про підозру.
- Суддю-хабарницю можуть позбавити волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років та з конфіскацією майна.