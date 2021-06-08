Обіцяла "закрити очі" на закон за 2,5 тисячі доларів: у Дніпрі викрили суддю-хабарницю

8 червня 2021 , 16:03
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Джерело:

СБУ

У Дніпрі СБУ спільно з НАБУ викрили суддю-хабарницю. Вона пропонувала "закрити очі" на порушення закону та приймати рішення, які є вигідними для однієї зі сторін процесу.

Суддю районного суду Дніпропетровської області викрили на гарячому. Її затримали під час отримання хабаря у 2,5 тисячі доларів.

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Що відомо про суддю

  • Суддя пропонувала адвокату винести необхідне для нього та його клієнта рішення за певну суму у доларах.
  • Правоохоронці мають докази цієї угоди.
  • Розслідували цю справу детективи Національного антикорупційного бюро та працівники Служби безпеки України.
  • Вони відстежували цю справу з лютого 2021 року.
  • 7 червня суддю викрили під час отримання хабаря.


Повна сума отриманого хабаря становила 2,5 тисячі доларів / Фото САП

  • На неї відкрито кримінальне провадження за статтею про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.
  • Вирішують питання щодо оголошення про підозру.
  • Суддю-хабарницю можуть позбавити волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
Автор: Вікторія Андрєєва