У Дніпрі виник транспортний колапс через червону зону: довжелезні черги, водіїв не вистачає

У Дніпрі 18 жовтня почали діяти карантинні обмеження червоної зони. Через це в громадський транспорт там беруть лише сидячих пасажирів і на зупинках почали утворюватись довжелезні черги. Згодом це пояснили нестачею водіїв.

У мережі оприлюднили фото та відео, на яких видно багато людей, які не можуть сісти в автобуси. При цьому додаткового транспорту на маршрутах так і не з'явилося.

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Детальніше про причину

Величезні черги утворилися одразу в кількох місцях. На записах і фото видно, що подекуди там чекали по кілька десятків людей. Така ж ситуація була зранку наступного дня.

Черга на автобус у Дніпрі: дивіться відео Vgorode

Цю ситуацію прокоментував глава профспілки автоперевізників міста Михайло Тонконогий. За його словами, додатковий транспорт не випустили на маршрути, оскільки не вистачає водіїв.



Ранкова черга на маршрутку / Фото телеграму "Городской транспорт Днепра"

Інші черги в місті

Через посилення карантину в Дніпрі, жителі міста масово почали вакцинуватися. За день 18 жовтня там зробили щеплення від коронавірусу приблизно 10 тисяч людей. Директор департаменту охорони здоров'я міста Андрій Бабський написав, що це було абсолютним рекордом за 2 роки.

21 жовтня Суспільне повідомило, що черги в дніпровських центрах вакцинації не зменшуються. За годину до початку щеплення одного з центрів, там вже була черга з 20 людей.



Черга до центру вакцинації в Дніпрі / Фото Суспільного