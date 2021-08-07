Дніпро затопило: місцеві плавали у калюжі на матраці та ловили рибу – відео

У місті Дніпро в суботу, 7 серпня 2021 року, випав сильний дощ. Унаслідок літньої зливи, місто сильно затопило. Місцеві мешканці не розгубилися та почали кататися на надувному матраці й ловити рибу посеред вулиці.

Кумедні відео оприлюднили мешканці Дніпра в соцмережах. Особлива увага користувачів була прикута до території на Лівобережному.

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Саме там чоловік плавав на матраці з капелюхом-парасолею. Водночас він намагався впіймати рибу на дорозі перед місцевим супермаркетом.

Чоловік рибалить в затопленому Дніпрі: дивіться відео

Град на проспекті Миру

У Лівобережному на проспекті Миру негода наробила інших справ. Градом засипало дитячий майданчик.

Град і затоплені вулиці в Дніпрі / Фото з фейсбук-спільноти "Левобережный 3 | Днепр"

Вулиці Дніпра затопило

Із надмірною кількістю опадів каналізація в Дніпрі не справилася. Відтак деякі вулиці затопило й вони стали майже непроїзні.

Дніпрянка Тетяна Мандибура показала, як після дощу посеред газону утворився "водоспад". Жінка назвала це наслідком бездіяльності міської влади та зазначила, що у свій підвал заходити взагалі боїться.

"Водоспад" у центрі Дніпра: дивіться відео

Дніпро затопило: дивіться відео

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