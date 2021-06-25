Випускники влаштували стрілянину на набережній Дніпра
25 червня 2021 , 14:54Читать новость на русском
Джерело:"Дніпро оперативне"
У Дніпрі кілька підлітків почали стріляти з пістолета. Вони тоді поверталися з випускного, який святкували напередодні.
Це трапилося зранку 25 червня на набережній Перемоги, 44. Очевидці одразу викликали правоохоронців.
Інший випадок Бійка та стрілянина у центрі Миколаєва: поліція розповіла про учасників сутички
Що відомо про стрілянину
- Це помітили навпроти магазину АТБ.
- Зловмисниками виявились 2 хлопців і 2 дівчат.
- Кожному з них 17 років.
- Коли поліція приїхала, слідчі вилучили пістолет.
- Також у присутності понятих зібрати 5 гільз.
- Всіх учасників інциденту опитали на місці.
Офіційно правоохоронці поки ніяк не прокоментували цю подію. Журналісти 24 каналу телефонували в поліцію Дніпра, однак там сказали, що зможуть надати інформацію трішки пізніше.Зверніть увагу! В Одесі 16 червня чоловік влаштував стрілянину в центрі міста. Коли правоохоронці приїхали, він все пояснив. Мовляв, таким чином хотів "випустити пар", бо посварився з дружиною.