У Дніпрі вночі Volkswagen зіткнувся з Range Rover – є постраждалі: фото та відео

У ніч на 26 червня в Дніпрі сталася ДТП за участі Volkswagen Passat і Range Rover. Унаслідок аварії постраждали водій і пасажир легкового авто – дівчат госпіталізували.

За інформацією місцевих ЗМІ, інцидент стався на Слобожанському проспекті неподалік ТЦ "Наша Правда" близько опівночі.

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Автотроща у Дніпрі

Встановлено, що Volkswagen Passat їхав зі сторони Підгородного, в якийсь момент його підрізав BMW.

Щоб уникнути удару водій звернув, але зіткнувся з Range Rover.

Він вилетів на тротуар і ще декілька десятків метрів проїхав по ньому.

Судячи з пошкоджень, автомобіль врізався у магазин і перекинувся.

У салоні Volkswagen Passat їхали дві дівчини – вони постраждали від удару та потребували допомоги медиків.

Попередньо, у водійки травми обличчя, а у пасажирки – проблеми з ногою. Вони були при свідомості на момент приїзду лікарів.

Нічна автотроща у Дніпрі / Фото "Інформатор"



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