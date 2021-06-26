У Дніпрі вночі Volkswagen зіткнувся з Range Rover – є постраждалі: фото та відео
Джерело:"Інформатор"
У ніч на 26 червня в Дніпрі сталася ДТП за участі Volkswagen Passat і Range Rover. Унаслідок аварії постраждали водій і пасажир легкового авто – дівчат госпіталізували.
За інформацією місцевих ЗМІ, інцидент стався на Слобожанському проспекті неподалік ТЦ "Наша Правда" близько опівночі.
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Автотроща у Дніпрі
Встановлено, що Volkswagen Passat їхав зі сторони Підгородного, в якийсь момент його підрізав BMW.
- Щоб уникнути удару водій звернув, але зіткнувся з Range Rover.
- Він вилетів на тротуар і ще декілька десятків метрів проїхав по ньому.
- Судячи з пошкоджень, автомобіль врізався у магазин і перекинувся.
У салоні Volkswagen Passat їхали дві дівчини – вони постраждали від удару та потребували допомоги медиків.
Попередньо, у водійки травми обличчя, а у пасажирки – проблеми з ногою. Вони були при свідомості на момент приїзду лікарів.
Нічна автотроща у Дніпрі / Фото "Інформатор"
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