У Дніпрі водій BMW влетів у фуру: є загиблий

На Курсантській у Дніпрі водій BMW 320d не впорався з керуванням і влетів у припарковану вантажівку. У результаті аварії загинув його пасажир. Сам водій зазнав легких ушкоджень.

Тіло загиблого пасажрира витягали з легковика рятувальники. Внаслідок ДТП тимчасово ускладнився рух. Аварія сталася 20 жовтня вночі.

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Деталі ДТП

Водій BMW не впорався з керування та зіткнувся з припаркованою фурою Man. Внаслідок ДТП загинув пасажир легковика. Водій натомість дивом вижив, адже на фото видно, що BMW розтрощило вщент.

У Дніпрі легковик врізався у фуру / Фото "Інформатора" та ДСНС

Водія з легкими травмами відвезли до лікарні. На дорозі і узбіччі видно розкидані деталі машини та уламки скла. На місці події працювала Нацполіція.

За даними "Інформатора", одну смугу руху тимчасово перекрили. На місце ДТП повинен був прибути евакуатор. Всі обставини інциденту з'ясовуються.

До ліквідації наслідків ДТП залучили 6 рятувальників та 2 одиниці спец техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.