Інцидент трапився о 8:26 годині 6 липня. Згодом у мережі оприлюднили відео цієї сутички.
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Чому це трапилося
- Автомобіль Toyota вирішив різко перелаштуватися в іншу смугу та підрізав автомобіль ВАЗ.
- Водій "Жигулів" намагався уникнути зіткнення та все ж зачепив ліве заднє крило іншого авто.
- Тоді з Toyota вийшов чоловік, який почав бити іншого водія кулаком.
- Потім він розвернувся та відбив ногою бокове дзеркало авто опонента.
- Після цього ВАЗ рушив і зігнув двері іншого легковика та втік з місця події.
Момент сутички на дорозі: відео ютубу "Дніпро оперативне"