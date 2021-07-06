Водій іномарки відбив ногою дзеркало "Жигулів" у Дніпрі: відео конфлікту

6 липня 2021 , 13:16
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Джерело:

"Дніпро оперативне"

На Січеславській набережній у Дніпрі виник конфлікт між водіями 2 легковиків. Під час нього водій Toyota відбив ногою дзеркало “Жигулі” та побив водія транспорту. Після цього ВАЗ зігнув двері авто кривдника.

Інцидент трапився о 8:26 годині 6 липня. Згодом у мережі оприлюднили відео цієї сутички.

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Чому це трапилося

  • Автомобіль Toyota вирішив різко перелаштуватися в іншу смугу та підрізав автомобіль ВАЗ.
  • Водій "Жигулів" намагався уникнути зіткнення та все ж зачепив ліве заднє крило іншого авто.
  • Тоді з Toyota вийшов чоловік, який почав бити іншого водія кулаком.
  • Потім він розвернувся та відбив ногою бокове дзеркало авто опонента.
  • Після цього ВАЗ рушив і зігнув двері іншого легковика та втік з місця події.

Момент сутички на дорозі: відео ютубу "Дніпро оперативне"

Зверніть увагу! У Салтівському районі Харкова після зіткнення автівок, водії вийшли та почали суперечку. В ході неї, один із них витягнув пістолет і почав ним погрожувати. Очевидці зняли це на відео.
Автор: Олександр Марчак