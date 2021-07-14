Про інцидент повідомив 13 липня пасажир Андрій Куліш, який у той час перебував у маршрутці. Також він виклав відповідні фото. Очевидець розповів, що в міську владу вже написали звернення.

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Кричав і матюкався на весь автобус

На зупинці в маршрутку зайшов дідусь і показав посвідчення. Водій одразу накинувся до нього з лайкою. Чоловік, злякавшись, підскочив і вибіг з транспорту.

Опісля водій продовжував матюкатись і кричати на весь салон.

Бл*ть, скільки можна, понабирають, бл*ть, посвідчень,

– зазначає очевидець.



Сильно лаяв дідуся, що той аж перелякався / Фото з фейсбук-спільноти транспорту Дніпра та області

Пасажир також розповідає, що він сидів у кінці салону. Попри це, все чудово чув.



Після того, як дідусь вийшов, продовжив кричати / Фото з фейсбук-спільноти транспорту Дніпра та області

Пасажир каже, що чоловік заслуговує на покарання. Адже ніхто не знає, на скількох людей накричав і ще кричатиме.

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