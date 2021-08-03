Про це повідомили журналістам анонімні джерела в правоохоронних органах. Офіційно інцидент наразі не коментували.

Інший випадок У Львові агресивний чоловік відлупцював поліцейського: йому загрожує в'язниця

Не пропустив на зебрі

За даними ЗМІ, водій автомобіля ВАЗ рухався проспектом і не пропустив поліцейського на пішохідному переході. Той нібито обурився та між чоловіками почалася суперечка.

Тоді керманич дістав з авто спорядження для альпінізму, а саме сокиру. Нею він, ймовірно, вдарив опонента в область грудної клітини. Чи зазнав той поранень – невідомо.

Зверніть увагу! У Дніпрі 13 червня в супермаркеті АТБ компанія підлітків до непритомності побила поліцейського. Це трапилося, бо той зробив їм зауваження. Правоохоронець у цей день був вихідним.