Про це повідомили журналістам анонімні джерела в правоохоронних органах. Офіційно інцидент наразі не коментували.
Інший випадок У Львові агресивний чоловік відлупцював поліцейського: йому загрожує в'язниця
Не пропустив на зебрі
За даними ЗМІ, водій автомобіля ВАЗ рухався проспектом і не пропустив поліцейського на пішохідному переході. Той нібито обурився та між чоловіками почалася суперечка.
Тоді керманич дістав з авто спорядження для альпінізму, а саме сокиру. Нею він, ймовірно, вдарив опонента в область грудної клітини. Чи зазнав той поранень – невідомо.