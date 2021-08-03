У Дніпрі водій вдарив сокирою поліцейського-пішохода, – ЗМІ
3 серпня 2021 , 20:23Читать новость на русском
Джерело:"Дніпро оперативне"
На проспекті Пушкіна в Дніпрі 3 серпня водій автомобіля ВАЗ вдарив сокирою поліцейського, який переходив дорогу. Як наслідок, туди довелося викликати слідчих.
Про це повідомили журналістам анонімні джерела в правоохоронних органах. Офіційно інцидент наразі не коментували.
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Не пропустив на зебрі
За даними ЗМІ, водій автомобіля ВАЗ рухався проспектом і не пропустив поліцейського на пішохідному переході. Той нібито обурився та між чоловіками почалася суперечка.
Тоді керманич дістав з авто спорядження для альпінізму, а саме сокиру. Нею він, ймовірно, вдарив опонента в область грудної клітини. Чи зазнав той поранень – невідомо.Зверніть увагу! У Дніпрі 13 червня в супермаркеті АТБ компанія підлітків до непритомності побила поліцейського. Це трапилося, бо той зробив їм зауваження. Правоохоронець у цей день був вихідним.