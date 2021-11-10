Це сталося на вулиці Макарова. Туди одразу викликали швидку допомогу та поліцію.

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Від удару тріснуло скло

По приїзду медики одразу оглянули 83-річну жінку. Після цього травмовану одразу повезли до 16 міської лікарні.

На фото з місця помітно, що удар був досить сильним. Про це свідчить тріщина, яка залишилася на лобовому склі.



Тріщина, яка залишилася на лобовому склі / Фото "Днепр оперативный"

Схожий випадок раніше

У Броварах на Київщині трапилася смертельна ДТП, в якій загинула 81-річна жінка. Вона потрапила під колеса одразу 2 автомобілів.

Це сталося через те, що пішохідка вирішила перейти дорогу у невстановленому для цього місці. По приїзду лікарі швидкої могли лише констатувати смерть.