Водієві стало зле 18 жовтня зранку. Трапилося це в районі зупинки "Медтехніка". Наразі про його стан нічого не відомо.
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Встиг вчасно зупинити маршрутку
Водієві автобусного маршруту №113 стало погано під час руху. Чоловік встиг зупинитися, щоб не сталася ДТП. Автобус рухався в бік центру.
Пасажири відразу помітили це і викликали швидку. Медики приїхали на місце і госпіталізували водія. Наразі автобус стоїть біля зупинки на "аварійці". У якому стані водій – не розповідають.
У Дніпрі водієві маршрутки стало зле / Фото "Інформатора"
У Києві стало зле водієві легковика
- Водієві авто Hyundai стало погано прямісінько під час руху.
- Він, ймовірно, знепритомнів, а після цього збив велосипедиста й пішохода.
- Дружина водія, якому стало погано, в цей момент була на пасажирському сидінні.
- Вона намагалася зупинити автівку, проте це вдалося лише після зіткнення на перехресті.