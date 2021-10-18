Водієві стало зле 18 жовтня зранку. Трапилося це в районі зупинки "Медтехніка". Наразі про його стан нічого не відомо.

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Встиг вчасно зупинити маршрутку

Водієві автобусного маршруту №113 стало погано під час руху. Чоловік встиг зупинитися, щоб не сталася ДТП. Автобус рухався в бік центру.

Пасажири відразу помітили це і викликали швидку. Медики приїхали на місце і госпіталізували водія. Наразі автобус стоїть біля зупинки на "аварійці". У якому стані водій – не розповідають.

Транспорт Дніпро 18 жовтня Водій Автобуса Стало погано
У Дніпрі водієві маршрутки стало зле / Фото "Інформатора"

У Києві стало зле водієві легковика

  • Водієві авто Hyundai стало погано прямісінько під час руху.
  • Він, ймовірно, знепритомнів, а після цього збив велосипедиста й пішохода.
  • Дружина водія, якому стало погано, в цей момент була на пасажирському сидінні.
  • Вона намагалася зупинити автівку, проте це вдалося лише після зіткнення на перехресті.