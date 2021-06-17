Черпали воду з даху супутниковою тарілкою: курйозне відео з Дніпра

У Дніпрі вчергове пройшла сильна злива. Дощ затопив вулиці та під’їзди. Також вода збиралася на дахах. Саме після цього зняли відео, де воду намагаються вичерпати супутниковою тарілкою.
Це зняли на відео та оприлюднили в мережі 16 червня. Там ліквідацією води займалися одразу кілька людей.
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Що зняли очевидці
- Відео зняли на вулиці Робочій, 152. Загалом там було 4 чоловіків.
- Двоє з них тримали супутникову тарілку, якою черпали воду.
- Згодом вони, ймовірно, зрозуміли, що це досить важко.
- Тому тарілку поклали та відійшли.
- До них на допомогу прийшов товариш зі шлангом.
- Він намагався відсмоктати воду, але це не вдавалось.
Чоловіки черпають воду супутниковою тарілкою: відео телеграму "Дніпро оперативне"Зверніть увагу! 14 червня потоп паралізував вулиці Миколаєва. Деякі автівки зупинялись, аби дочекатися, коли рівень води спаде. Жителі міста оприлюднили відео, де автівки майже повністю були занурені у воду.