Про це стало відомим 6 липня. Проєкт реалізують у межах програми президента "Велике будівництво".

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Важливий для Дніпропетровщини проєкт

Як зазначив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, на дорогу водії чекали не один рік. Нове сполучення проходитиме через запорізьку трасу до Південного мосту. У такий спосіб вона направить транзитний транспорт повз місто.

Дорогу будують "з нуля"

Наразі техніка працює одночасно на 7 ділянках Південного обходу Дніпра. Довжина об'їзної – 7, 1 кілометра. Працівникам залишилось збудувати ще три дороги. Отже, проєкт реалізували приблизно на 60%. До кінця року будівництво планують завершити.



Найактивніші роботи тривають на вулиці Аеропортівській / Фото Дніпропетровська облдержадміністрація

Що думають мешканці Дніпра

Водій Валерій Купрієнко вважає, що дорога є дуже портібною. Взимку вантажівки утворюють затори на вулицях, зокрема на Космічній. А об'їзною автівки зможуть швидко рухатися повз місто.

Схожої думки водій Андрій Зубчук. Він каже, що нова дорога полегшить життя водіям, які проїздять транзитом.

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Об'їзна дорога є найкращим проєктом для Дніпра / Фото Дніпропетровськоої облдержадміністрації