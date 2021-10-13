У Дніпрі вшанували пам'ять розстріляних 80 років тому євреїв: фото з церемонії

У Дніпрі приблизно пів тисячі людей зібралися вшанувати пам’ять місцевих євреїв, яких рівно 80 років тому розстріляли нацисти. Люди зібралися в місці, де колись трапилася ця кривава подія.

Тобто духовна церемонія відбулася на площі Героїв Майдану. Там зібралися не лише юдеї, а й лідери місцевих громад інших релігійних течій.

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Правоохоронці перекривали дорогу

Згодом усі учасники заходу пройшли маршем пам'яті від будівлі ЦУМу до перехрестя вулиць Грушевського та Шевченка. Щоб у ходи не було перешкод, правоохоронці перекрили дорогу.

А саме, були 20 хвилин перегороджені Центральний проспект і вулиця Грушевського. Цю територію перед заходом оглянув кінолог з собакою.

Частина планувальної події біля ЦУМу / Фото 056.ua

Представили проєкт меморіального комплексу

Після ходи всі учасники події сіли в автобуси та поїхали до парку Гагаріна. Там о 13:30 відбувся великий траурний мітинг біля стели жертвам Холокосту.

Під час нього учні школи з поглибленим вивченням івриту й історії єврейського народу зачитували спогади з щоденників жителів Дніпра. Також діти відтворювали страшні епізоди тих подій у віршах.

На заході вперше представили проєкт Меморіалу жертвам Голокосту. Його місцева єврейська громада планує створити на цьому місці незабаром.

Захід у парку та проєкт меморіального комплексу / Фото 056.ua

Що сталося у Дніпрі 13 жовтня 1941 року

У цей день нацисти, які окупували Дніпро (тодішній Дніпропетровськ), наказали єврейському населенню міста зібратися поряд із будівлею Центрального універмагу. Звідти вони відвели тисячі людей на територію, де зараз розташовані парк Гагаріна та Ботанічний сад Дніпровського університету Гончара.

Кожного, хто там був, у той день розстріляли. Історики підрахували, що у цій жахливій події загинули приблизно 11 тисяч євреїв.

На місці трагедії створили меморіал, куди нерідко приводять дітей і підлітків. Це пояснюють тим, що молоде покоління має зберігати історичну пам'ять про трагічні події свого народу в часи Другої світової війни.