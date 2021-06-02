Плавають на байдарках і ловлять рибу: Дніпро перетворилося на Венецію – відео

14:10

У Дніпрі протягом двох днів льє наче з відра. Оскільки всі вулиці затопило, на них ускладнений рух. Однак це завдає незручності не всім. Один із жителів міста почав пересуватися вулицями байдаркою. Окрім цього на вулицях міста з’явилися рибалки.