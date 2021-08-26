У Дніпрі 2 тижні заливає нечистотами вулицю: через сморід люди звільняються з підприємства поряд

На вулиці Каштановій у Дніпрі станом на 26 серпня вже 2 тижні стоїть жахливий сморід. Це зумовлено проривом каналізації, який трапився на території підприємства.

Через жахливий сморід звідти навіть звільнилися кілька працівників. Проте єдине, що зробили з проблемою – проклали "місточки" із піддонів.

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Прорив каналізації на каштановій: дивіться відео "Інформатора"

Рідина продовжує текти

Також на нестерпний запах скаржаться мешканці сусідніх будинків. На фото з місця видно, що вся вулиця залита калюжами чорної рідини.

Їхня кількість не зменшується, оскільки брудна рідина продовжує текти рясним струмочком. "Джерело" цієї рідини обгородили тими ж дерев'яними піддонами.

Нечистоти заливають вулицю Каштанову у Дніпрі / Фото "Інформатора"