Обмеження на поминальні дні в Дніпрі: міська влада заборонить в'їзд на кладовища

У Дніпрі жителів закликали не йти на кладовища через високий рівень захворюваності на коронавірус. Для того, щоб не допустити погіршення ситуації з інфікуванням, у міській раді попередили про обмеження в'їзду приватного транспорту на територію цвинтарів.

Медики закликають не відвідувати цвинтарі у поминальні дні, щоб убезпечитись від ймовірного скупчення людей. Вони нагадують, що варто дотримуватися соціальної дистанції, вдягати маски та обробляти руки антисептиком.

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Які обмеження запровадять в місті

В місті не запроваджуватимуть додаткових маршрутів на поминальні дні, як це робили у докарантинні часи. Оскільки збільшення пасажиропотоку вплине на відвідуваність цвинтарів.

Територію кладовищ патрулюватимуть наряди поліції. Вони стежитимуть за дотриманням правопорядку і карантинних норм.

Будуть певні обмеження на заїзд транспорту, щоб не було, власне, масового скупчення, заторів,

– наголосив заступник начальника Дніпровського відділу поліції Роман Дорош.

Не йти на кладовища закликають й священнослужителі. Представники духовенства нагадують, що в ці дні головне – молитва та пам’ять про померлих, а не присутність на цвинтарі.

Яка ситуація з коронавірусом на Дніпропетровщині

Лікарка та депутатка Дніпровської міськради Євгенія Дитятковська зазначила, що наразі у лікарнях міста заповнено близько 50% ліжок, проте кількість пацієнтів з коронавірусом збільшується, а перебіг хвороби – ускладняється.