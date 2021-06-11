Про це повідомили поліції 7 червня о 23 годині. Тіло 31-річного чоловіка знайшли в закинутому дачному будинку житлового масиву "Придніпровськ".

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  • 29-річного зловмисника затримали за кілька днів після вбивства.
  • За даними правоохоронців, чоловіки були товаришами.
  • Однак у них трапився конфлікт.
  • Молодший вхопився за ніж і почав ним бити бездомного.
  • На тілі виявили ножові поранення у грудях та шиї.
  • В помешканні зловмисника знайшли речі зі слідами крові.

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Затриманий за вбивство бездомного в Дніпрі / Фото Нацполіції

Що загрожує затриманому

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Якщо його вину доведуть у суді, чоловікові загрожує до 15 років в'язниці.

Чоловікові 10 червня обрали запобіжний захід. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави.